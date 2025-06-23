На тлі подій на Близькому Сході Дональд Трамп поступово віддаляється від війни в Україні. Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов розповів 24 Каналу, як загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем і США може змінити ставлення Вашингтона щодо Києва.

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Для України це негативні фактори

Данілов нагадав, що Трамп вже показав, як він ставиться до російсько-української війни, коли 20 тисяч ракет проти "Шахедів", які тероризують Україну майже щодня, спрямував на Близький Схід, а не в нашу країну.

Близькосхідний конфлікт також вплине на те, що черга за ракетами для ЗРК Patriot виросте ще більше, а їхня ціна збільшиться. Для України це все є абсолютно негативними факторами,

– пояснив він.

Зараз Путін, на думку заступника директора Центру близькосхідних досліджень, буде намагатися продати Трампу ідею, що сильним все можна. Мовляв, Ізраїль – сильний, тому йому можна, а Україна – як Іран, вона буцімто слабка. Тому що ти не роби, а сильний переможе.

Тепер Путін так впливатиме на Трампа, показуючи Україну такою ж слабкою стороною, як Іран,

– відзначив Сергій Данілов.

Він додав, що важко припустити, наскільки це може змінити ставлення Дональда Трампа щодо України, але росіяни не проґавлять шанс просувати цю "ідею".

До слова, Володимир Путін вважає, що війна в Україні й протистояння між Ізраїлем та Іраном – це абсолютно різні конфлікти. Він назвав "провокаторами, які не доб'ються своїх цілей" тих, хто вважає Росію ненадійним союзником у питанні загострення між Ізраїлем та Іраном.

Російський диктатор зазначив, що Росія має "проявляти певну солідарність", адже в Ізраїлі нібито проживає майже 2 мільйони осіб – вихідців з колишнього СРСР і Росії. Путін навіть назвав Ізраїль "майже російськомовною країною".

Водночас Кремль буцімто завжди підтримує Іран у боротьбі за його "законні інтереси", зокрема за "мирну атомну енергію".