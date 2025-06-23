На фоне событий на Ближнем Востоке Дональд Трамп постепенно отдаляется от войны в Украине. Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов рассказал 24 Каналу, как обострение конфликта между Ираном и Израилем и США может изменить отношение Вашингтона к Киеву.

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Для Украины это негативные факторы

Данилов напомнил, что Трамп уже показал, как он относится к российско-украинской войне, когда 20 тысяч ракет против "Шахедов", которые терроризируют Украину почти ежедневно, направил на Ближний Восток, а не в нашу страну.

Ближневосточный конфликт также повлияет на то, что очередь за ракетами для ЗРК Patriot вырастет еще больше, а их цена увеличится. Для Украины это все является абсолютно негативными факторами,

– объяснил он.

Сейчас Путин, по мнению заместителя директора Центра ближневосточных исследований, будет пытаться продать Трампу идею, что сильным все можно. Мол, Израиль – сильный, поэтому ему можно, а Украина – как Иран, она якобы слабая. Потому что ты не делай, а сильный победит.

Теперь Путин так будет влиять на Трампа, показывая Украину такой же слабой стороной, как Иран,

– отметил Сергей Данилов.

Он добавил, что трудно предположить, насколько это может изменить отношение Дональда Трампа к Украине, но россияне не упустят шанс продвигать эту "идею".

К слову, Владимир Путин считает, что война в Украине и противостояние между Израилем и Ираном – это совершенно разные конфликты. Он назвал "провокаторами, которые не добьются своих целей" тех, кто считает Россию ненадежным союзником в вопросе обострения между Израилем и Ираном.

Российский диктатор отметил, что Россия должна "проявлять определенную солидарность", ведь в Израиле якобы проживает почти 2 миллиона человек – выходцев из бывшего СССР и России. Путин даже назвал Израиль "почти русскоязычной страной".

В то же время Кремль якобы всегда поддерживает Иран в борьбе за его "законные интересы", в частности за "мирную атомную энергию".