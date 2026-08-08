Турция призвала Украину и Россию объявить мораторий на удары в Черном море

Турция призывает Украину и Россию создать механизм для введения моратория на удары в Черном море. Как заявляют в турецком МИД, под угрозой оказались, в том числе, их торговые суда.

Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в эфире Anadolu.

К чему Турция призывает Украину и Россию?

На фоне усиления атак в акватории Черного моря Турция предлагает сторонам объявить мораторий.

Конфликт распространился на все Черное море. Сначала они атаковали порты и военные суда. Теперь же они без разбора атакуют все торговые суда… страдают также суда, принадлежащие туркам или ходящие под турецким флагом,

– заявил Фидан.

По его словам, количество судов, подвергшихся атаке, по сравнению с другими пострадавшими судами меньше, однако ситуация все равно вызывает серьезную обеспокоенность Анкары.

Глава турецкого МИД также подчеркнул, что война продолжается, потому что ни одна из сторон не идет на уступки.

Это опасная ситуация. Мы должны любой ценой вмешаться и, действуя как международное сообщество, остановить эту войну, потому что здесь происходит все то, что казалось невозможным,

– призвал Фидан.

Кстати, Главное управление безопасности побережья Турции предупредило несколько судов, направлявшихся в Новороссийск, что в настоящее время не выдает разрешений на проход через пролив Дарданеллы или рассмотрение заявок займет больше времени. Ограничение якобы касается и судов, следующих в Украину.