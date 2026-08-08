Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив в ефірі Anadolu.

До чого Туреччина закликає Україну та Росію?

На тлі посилення атак по акваторії Чорного моря Туреччина пропонує сторонам оголосити мораторій.

Конфлікт поширився на все Чорне море. Спочатку вони атакували порти та військові судна. Тепер же вони без розбору атакують усі торгівельні судна… страждають також судна, що належать туркам або ходять під турецьким прапором,

– заявив Фідан.

За його словами, кількість атакований турецьких суден порівняно з іншими постраждалими суднами менша, однак ситуація все одно викликає серйозне занепокоєння Анкари.

Глава турецького МЗС також наголосив, що війна продовжується, коли жодна зі сторін не йде на поступки.

Це небезпечна ситуація. Ми повинні за будь-яку ціну втрутитися і, діючи як міжнародна спільнота, зупинити цю війну, тому що тут відбувається все те, що здавалося неможливим,

– закликав Фідан.

До речі, Головне управління безпеки узбережжя Туреччини попередило кілька суден, які прямували до Новоросійська, що наразі не видає дозволів на прохід через протоку Дарданелли або розгляд заявок займе більше часу. Обмеження нібито стосується й кораблів, які прямують до України.