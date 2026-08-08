Ограничение касается только судов, следующих в Украину и Россию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Что известно о турецком запрете?

Так, Главное управление безопасности побережья Турции сообщило нескольким судам, направлявшимся в российский Новороссийск, что в настоящее время не выдает разрешений на прохождение через пролив Дарданеллы или нуждается в большем времени для рассмотрения заявок.

По словам собеседников, турецкие власти не объяснили причины такого решения.

Некоторым судам также сообщили, что ограничение касается кораблей, следующих в Украину.

В то же время суда, следующие в другие страны, по всей видимости, не пострадали от ограничений.

В субботу, 8 августа, суда, направлявшиеся в порты Болгарии, Румынии, Грузии и Турции, продолжали проходить на север через Дарданеллы.

Ранее на этой неделе МИД Турции сообщил, что несколько граждан страны пострадали в результате атак беспилотников на два турецких судна.

В Анкаре также предупредили, что дальнейшая эскалация будет иметь "многогранные негативные последствия", в частности для продовольственной безопасности.

Усиление российских и украинских атак ударило по поставкам нефти и зерна из Черноморского региона. Так, в июле цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума.

Обратите внимание! Босфор и Дарданеллы – проливы, соединяющие Черное море с Эгейским и проходящие через территорию Турции. Это одни из самых загруженных морских путей в мире. В 2025 году через Босфор прошло более 40 тысяч судов.



Согласно Конвенции Монтре 1936 года торговые суда имеют право свободно проходить через эти проливы. В то же время Турция может ограничивать движение, если это необходимо для безопасности судоходства.

Ранее сообщалось, что США договорились с Украиной об ограничении ударов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума и некоторым коммерческим судам в Черном море.