Украина пообещала США не проводить атаки на Каспийский трубопровод и определенные суда в Черном море

Международные партнеры договорились с украинской стороной об ограничении ударов по важной энергетической инфраструктуре. Новые условия безопасности касаются коммерческих рейсов, не связанных с логистикой страны-агрессора.

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, Соединенные Штаты достигли договоренностей с Украиной по вопросу гарантий безопасности для инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума.

Кроме того, договоренности охватывают отдельные нероссийские суда, следующие к экспортному терминалу вблизи Новороссийска.

Главным условием гарантий со стороны Украины является то, что суда не должны подпадать под украинские санкции, принадлежать российским физическим или юридическим лицам или перевозить российскую нефть и другие грузы противника.

Чтобы избежать ошибочных атак, Украина также предоставляет грузоотправителям специальные инструкции с четким перечнем потенциальных целей.

Кроме того, Киев поддерживает постоянный контакт с компаниями из США и администрацией Дональда Трампа для обеспечения безопасности коммерческого судоходства.

В издании подчеркнули, что необходимость таких договоренностей возникла после серии системных атак украинских беспилотников на российские танкеры, из-за которых судовладельцы опасались направлять суда в этот регион.

Это даже вынудило Казахстан временно приостановить транспортировку сырой нефти по своему главному экспортному маршруту. Впрочем, эксперты отмечают, что пока неизвестно, смогут ли новые соглашения полностью успокоить международных перевозчиков.

Экспорт российских нефтепродуктов через Черное и Азовское моря сократился вдвое: что известно?

Усиление украинских ударов по российской инфраструктуре и танкерам все больше затрудняет экспорт топлива. В результате морские поставки нефтепродуктов значительно сократились.

В июле отгрузки из России (без учета сырой нефти) через Черное и Азовское моря сократились на 45,6% по сравнению с июнем. В частности, поставки нефтепродуктов из Азовского моря, включая порты на Волге и Дону, упали на 64,3%.

Показатель не оказался еще ниже лишь потому, что операция Сил беспилотных систем стартовала 8 июля, а не с начала месяца. Аналогичная тенденция наблюдалась даже в Балтийском море, где экспорт сократился на 40,1%.

Украинские удары непосредственно по портовой инфраструктуре, танкерам и логистическим маршрутам создали для нефтяного экспорта страны-агрессора риски, которых не смогли обеспечить даже мощные западные санкции.