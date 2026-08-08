Як повідомляє видання Bloomberg з посиланням на американського посадовця, Сполучені Штати досягли домовленостей з Україною щодо гарантій безпеки для інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму.

Крім того, домовленості охоплюють окремі неросійські судна, що прямують до експортного термінала поблизу Новоросійська.

Головною умовою гарантій від української сторони є те, що судна не повинні перебувати під українськими санкціями, належати російським фізичним чи юридичним особам або перевозити російську нафту та інші вантажі ворога.

Щоб уникнути помилкових атак, Україна також надає спеціальні інструкції вантажовідправникам із чітким переліком потенційних цілей.

До того ж Київ підтримує постійний контакт із компаніями зі США та адміністрацією Дональда Трампа для гарантування безпеки комерційного судноплавства.

У виданні наголосили, що необхідність таких домовленостей виникла після серії системних атак українських безпілотників на російські танкери, через які судновласники побоювалися направляти транспорт у цей регіон.

Це навіть змусило Казахстан тимчасово зупинити транспортування сирої нафти через свій головний експортний маршрут. Втім, фахівці зазначають, що поки невідомо, чи зможуть нові угоди повністю заспокоїти міжнародних перевізників.

Експорт російських нафтопродуктів через Чорне й Азовське моря впав удвічі: що відомо?

Посилення українських ударів по російській інфраструктурі та танкерах дедалі більше ускладнює експорт пального. Унаслідок цього морське постачання нафтопродуктів значно скоротилося.

У липні відвантаження Росії (без урахування сирої нафти) через Чорне та Азовське моря зменшилися на 45,6% – у порівнянні з червнем. Зокрема, постачання нафтопродуктів з Азовського моря, включно з портами на Волзі та Дону, впало на 64,3%.

Показник не є ще нижчим лише тому, що операція Сил безпілотних систем стартувала 8 липня, а не з початку місяця. Аналогічну тенденцію спостерігали навіть у Балтійському морі, де експорт просів на 40,1%.

Українські удари безпосередньо по портовій інфраструктурі, танкерах і логістичних маршрутах створили для нафтового експорту країни-агресорки ризики, яких не змогли забезпечити навіть потужні західні санкції.