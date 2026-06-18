Недовольство растет: украинские атаки возвращают россиян к реальности войны, – CNN

Массированные атаки украинских беспилотников на территории России всё сильнее сказываются на жизни жителей. Россияне, которые годами оставались в стороне от последствий войны, теперь всё чаще сталкиваются с взрывами, пожарами, перебоями в работе транспорта и чувством опасности.

Из-за этого в обществе растет усталость от войны и поддержка мирных переговоров, сообщает CNN.

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Как начало войны на территории России изменило настроения населения?

Если в течение первых лет полномасштабной войны большинство россиян в Москве и Санкт-Петербурге практически не ощущали ее последствий, то теперь ситуация меняется.

Жительница Зеленограда Елена Владимировна рассказала журналистам, что проснулась посреди ночи от характерного гула беспилотников. Сначала она решила, что опасность миновала, однако вскоре рядом с её домом произошёл взрыв.

По её словам, она вместе с сыном пыталась потушить пожар, однако после ещё одного взрыва семья была вынуждена покинуть квартиру. Несмотря на пережитое, россиянка призналась, что больше всего хочет, чтобы война закончилась.

Надеюсь, что больше они не придут. Мы еще живы. Это самое главное. Надеюсь, что война скоро закончится,

– сказала Елена,

Подобные истории всё чаще звучат не только в Подмосковье, но и в Санкт-Петербурге и других регионах России. Жительница Кронштадта рассказала, что во время одной из атак не могла спать из-за непрерывного шума беспилотников.

Социальный антрополог Александра Архипова считает, что после начала полномасштабного вторжения Кремль пытался создать для москвичей иллюзию отсутствия войны. Впрочем, все более частые атаки разрушают это ощущение безопасности.

Житель Зеленограда Максим, квартира которого также пострадала во время удара, заявил, что больше всего его угнетает сам факт продолжения войны.

Вся моя семья в Литве просто в шоке от того, что гибнут украинцы и россияне. Это самое главное. Славяне убивают славян. Я полностью за то, чтобы это закончилось. Поскорее, черт возьми!

– подчеркнул Максим.

Об изменении общественных настроений свидетельствуют и результаты социологических исследований. По данным независимого "Левада-центра", большинство россиян уже поддерживают переход к мирным переговорам вместо продолжения войны. В то же время жители регионов, которые раньше почти не ощущали последствий боевых действий, всё чаще говорят о страхе и психологическом истощении.

А каковы настроения в российской элите?

Среди российских чиновников и представителей крупного бизнеса усиливается недовольство войной против Украины.

Как рассказал "24 Каналу" собеседник в НАТО, особенно заметными такие настроения стали после того, как последствия войны всё чаще начали ощущать жители Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее эти города оставались относительно защищенными от прямых последствий боевых действий, однако последние атаки беспилотников изменили ситуацию.

Дополнительным фактором недовольства стали перебои в работе интернета и ужесточение цифровых ограничений. Как отмечают в Альянсе, такие меры все более ощутимо влияют не только на рядовых граждан, но и на российский бизнес.

Экономические последствия войны становятся всё более заметными для предпринимателей и крупных компаний, а ограничения доступа к сети вызывают всё большее раздражение среди населения.

На этом фоне среди части российской верхушки формируется новый взгляд на причины и ответственность за войну. В частных беседах чиновники и представители влиятельных кругов всё чаще дистанцируют государство от решения о начале полномасштабного вторжения.