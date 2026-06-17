Об этом 24 Каналу сообщили источники в НАТО.

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Что известно о настроениях среди российских чиновников?

По информации источников в НАТО, часть элиты начинает открыто выражать обеспокоенность последствиями конфликта, который длится уже несколько лет и создает все больше проблем внутри самой России. Особенно заметными эти настроения стали после того, как война более ощутимо затронула регионы, которые ранее считались относительно недосягаемыми для украинских ударов.

Очень долгое время Москва и Санкт-Петербург практически не ощущали последствий войны. Однако после того, как атаки начали достигать этих городов, представители бизнеса и российской элиты стали значительно чаще ставить вопрос о целесообразности продолжения конфликта и его реальной цене для России,

– заявляет источник.

Отдельным фактором недовольства стали перебои в работе интернета и ужесточение цифровых ограничений. По оценкам чиновника Альянса, такие меры всё сильнее сказываются как на обычных гражданах, так и на бизнес-среде. Ограничения доступа к сети вызывают раздражение среди населения, а экономические последствия войны становятся всё более заметными для предпринимателей и крупных компаний.

На этом фоне среди части российской верхушки растут опасения относительно дальнейшего развития событий и возможных последствий для государства.

В частных беседах российские чиновники и представители элит всё чаще характеризуют нынешнюю войну как личный проект Владимира Путина.

Среди части российских элит распространяется мнение, что это война Путина, а не война России. Они считают, что решение о её начале было принято лично им, а последствия этого решения сегодня создают серьёзные риски для экономики, международного положения и будущего самой России,

– отмечает источник.

Растёт беспокойство и из-за перспективы дальнейшего истощения ресурсов страны и рисков серьёзного стратегического поражения. Несмотря на официальную риторику российских властей, среди представителей политического и экономического истеблишмента всё чаще звучат вопросы о том, какой будет конечная цена войны для России.

В НАТО считают, что сочетание экономического давления, внутренних ограничений и ощутимых последствий боевых действий на территории самой России постепенно меняет настроения даже среди тех групп, которые ранее поддерживали политику Кремля.

В то же время признаков того, что это недовольство уже переросло в открытое политическое сопротивление, пока нет. Однако, по оценкам Альянса, уровень беспокойства среди российских элит продолжает расти.