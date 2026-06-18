Через це в суспільстві зростає втома від війни та підтримка мирних переговорів, повідомляє CNN.

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Як прихід війни на територію Росії змінив настрої населення?

Якщо протягом перших років повномасштабної війни більшість росіян у Москві та Санкт-Петербурзі практично не відчували її наслідків, то тепер ситуація змінюється.

Мешканка Зеленограда Олена Володимирівна розповіла журналістам, що прокинулася посеред ночі від характерного гулу безпілотників. Спочатку вона вирішила, що небезпека минула, однак незабаром поруч із її будинком стався вибух.

За її словами, вона разом із сином намагалася загасити пожежу, однак після ще одного вибуху родина була змушена залишити квартиру. Попри пережите, росіянка зізналася, що найбільше прагне завершення війни.

Сподіваюся, що більше вони не прийдуть. Ми ще живі. Це найважливіше. Сподіваюся, що війна скоро закінчиться,

– сказала Олена,

Подібні історії дедалі частіше лунають не лише у Підмосков'ї, а й у Санкт-Петербурзі та інших регіонах Росії. Мешканка Кронштадта розповіла, що під час однієї з атак не могла спати через безперервний шум безпілотників.

Соціальна антропологиня Александра Архіпова вважає, що після початку повномасштабного вторгнення Кремль намагався створити для москвичів ілюзію відсутності війни. Втім, дедалі частіші атаки руйнують це відчуття безпеки.

Житель Зеленограда Максим, квартира якого також постраждала під час удару, заявив, що найбільше його пригнічує сам факт продовження війни.

Вся моя родина в Литві просто шокована тим фактом, що гинуть українці та росіяни. Це найголовніше. Слов'яни вбивають слов'ян. Я повністю за те, щоб це закінчилося. Швидше, чорт забирай!

– наголосив Максим.

Про зміну суспільних настроїв свідчать і результати соціологічних досліджень. За даними незалежного Левада-центру, більшість росіян вже підтримують перехід до мирних переговорів замість продовження війни. Водночас мешканці регіонів, які раніше майже не відчували наслідків бойових дій, дедалі частіше говорять про страх і психологічне виснаження.

А які настрої в російської еліти?

Серед російських чиновників та представників великого бізнесу посилюється невдоволення війною проти України.

Як розповів 24 Каналу співрозмовник у НАТО, особливо помітними такі настрої стали після того, як наслідки війни дедалі частіше почали відчувати мешканці Москви та Санкт-Петербурга. Раніше ці міста залишалися відносно захищеними від прямих наслідків бойових дій, однак останні атаки безпілотників змінили ситуацію.

Додатковим чинником невдоволення стали перебої в роботі інтернету та посилення цифрових обмежень. Як зазначають в Альянсі, такі заходи дедалі відчутніше впливають не лише на пересічних громадян, а й на російський бізнес.

Економічні наслідки війни стають дедалі помітнішими для підприємців та великих компаній, а обмеження доступу до мережі викликають дедалі більше роздратування серед населення.

На цьому тлі серед частини російської верхівки формується новий погляд на причини та відповідальність за війну. У приватних розмовах чиновники та представники впливових кіл дедалі частіше дистанціюють державу від рішення про початок повномасштабного вторгнення.