Азербайджан сообщил Россию, что готовит против нее иск в международном суде

25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

В Баку имеют точные сведения, что пассажирское судно было сбито российской ракетой ПВО. Впрочем, в Кремле до сих пор отказываются это признавать и извиняться, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия расширяет военное присутствие в Армении из-за обострения с Азербайджаном

Как Азербайджан готовится привлечь Россию к ответственности за сбивание самолета?

Президент страны Ильхам Алиев заявил, что его страна уже семь месяцев не получает никакого содержательного ответа по катастрофе от российской стороны. Генеральный прокурор Азербайджана от главы Следственного комитета России слышит лишь одно: "Следствие продолжается".

Однако Баку решительно настроен привлечь Россию к ответственности за гибель десятков людей.

Алиев сообщил, что его страна готовит документы для обращения в международные судебные инстанции против России в связи с катастрофой самолета AZAL возле Актау. Москву уже предупредили об этом.

Президент Азербайджана отметил, что его страна готова ждать результаты международного расследования десять лет, как это было в случае с малазийским "Боингом", лишь бы справедливость восторжествовала.

Напомним, что Алиев призвал украинцев не мириться с оккупацией.