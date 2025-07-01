Транзит наркотиков и кибермошенничество: в Баку говорят, что ликвидировали две преступные группы россиян

В ️МВД Азербайджана сообщили о ликвидации в Баку двух преступных групп с участием россиян. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Report. СМИ опубликовали фото и видео с по меньшей мере 13 задержанными молодыми людьми.

Смотрите также В Баку задержали российских агентов из Sputnik: в ОП считают, что Кремль теряет влияние

Россия обвиняет Азербайджан в "недружественных действиях"

Россия уже выдвинула протест послу Азербайджана из-за "недружественных действий". Российский МИД также заявил, что азербайджанские СМИ "с подачи местных властей развернули русофобскую кампанию".

Там также требуют освобождения своих граждан.

Задержание россиян в Баку: смотрите видео

В Азербайджане отменили мероприятия высокого уровня в рамках межгосударственного диалога и культурные мероприятия с участием исполнителей из России.

А еще раньше генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по фактам пыток и убийства братьев Сафаровых, задержанных во время рейда в Екатеринбурге.

Так, 30 июня азербайджанские силовики задержали главного редактора и шеф-редактора государственного агентства "Sputnik Азербайджан". Азербайджанские СМИ со ссылкой на источники писали, что те являются сотрудниками ФСБ России, которые работали под прикрытием.