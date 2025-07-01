Транзит наркотиков и кибермошенничество: в Баку говорят, что ликвидировали две преступные группы россиян
- В Азербайджане ликвидировали две преступные группы с участием россиян, подозреваемых в транзите наркотиков, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.
- Россия обвинила Азербайджан в "недружественных действиях" и требует освобождения своих граждан, а в Азербайджане отменили мероприятия высокого уровня с участием российских исполнителей.
- Задержаны главный редактор и шеф-редактор "Sputnik Азербайджан", которых подозревают в работе на ФСБ России под прикрытием.
В ️МВД Азербайджана сообщили о ликвидации в Баку двух преступных групп с участием россиян. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Report. СМИ опубликовали фото и видео с по меньшей мере 13 задержанными молодыми людьми.
Смотрите также В Баку задержали российских агентов из Sputnik: в ОП считают, что Кремль теряет влияние
Россия обвиняет Азербайджан в "недружественных действиях"
Россия уже выдвинула протест послу Азербайджана из-за "недружественных действий". Российский МИД также заявил, что азербайджанские СМИ "с подачи местных властей развернули русофобскую кампанию".
Там также требуют освобождения своих граждан.
Задержание россиян в Баку: смотрите видео
В Азербайджане отменили мероприятия высокого уровня в рамках межгосударственного диалога и культурные мероприятия с участием исполнителей из России.
А еще раньше генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по фактам пыток и убийства братьев Сафаровых, задержанных во время рейда в Екатеринбурге.
Так, 30 июня азербайджанские силовики задержали главного редактора и шеф-редактора государственного агентства "Sputnik Азербайджан". Азербайджанские СМИ со ссылкой на источники писали, что те являются сотрудниками ФСБ России, которые работали под прикрытием.