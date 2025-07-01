Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Report. ЗМІ опублікували фото та відео із щонайменше 13 затриманими молодиками.

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Росія звинувачує Азербайджан у "недружніх діях"

Росія уже висунула протест послу Азербайджану через "недружні дії". Російське МЗС також заявило, що азербайджанські ЗМІ "з подачі місцевої влади розгорнули русофобську кампанію".

Там також вимагають звільнення своїх громадян.

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В Азербайджані скасували заходи високого рівня у рамках міждержавного діалогу та культурні заходи за участю виконавців із Росії.

А ще раніше генпрокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу за фактами тортур та вбивства братів Сафарових, затриманих під час рейду в Єкатеринбурзі.

Так, 30 червня азербайджанські силовики затримали головного редактора та шеф-редактора державної агенції "Sputnik Азербайджан". Азербайджанські ЗМІ із посиланням на джерела писали, що ті є співробітниками ФСБ Росії, які працювали під прикриттям.