База США в Катаре не пострадала после атаки Ирана, – СМИ

Иран атаковал базу США в Катаре в понедельник, 23 июня. СМИ, ссылаясь на чиновников, пишут, что она не получила поражения.

Целью Ирана была авиабаза Аль-Удейд – крупнейший американский военный объект на Ближнем Востоке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times и Clash Report.

Смотрите также Где расположен Иран, Ирак и Катар и какое между ними расстояние: показываем на карте

Что известно об авиабазе Аль-Удейд

Катар заявил, что ПВО перехватила иранские ракеты, а Министерство обороны страны отметило, что сообщений о пострадавших нет.

Атакованная авиабаза Аль-Удейд служит региональной штаб-квартирой Центрального командования США.

Там размещено около 10 000 военнослужащих.

Катар видел в Штатах своего главного защитника на Ближнем Востоке и завершил строительство базы в 1996 году.

США используют Аль-Удейд с первых дней после терактов 11 сентября. Тогда там они разместили самолеты для атак на Талибан и Аль-Каиду в Афганистане.

А через 2 года эта авиабаза стала главным центром воздушных операций США в регионе.

Расположение базы тщательно охранялось до 2013 года.