В Беларуси заговорили о введении военного положения. Минобороны страны подготовило законопроект, который уже направили в парламент.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на законопроект, который разработан министерством обороны Беларуси. В стране могут официально ввести военное положение в связи с войной России против Украины.

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Беларусь обновляет закон о военном положении

Этот законопроект уже передали на рассмотрение нижней палате парламента.

Документ предусматривает возможность введения военного положения в случае вооруженной агрессии против Союзного государства – альянса России и Беларуси. То есть даже удары ВСУ по объектам на территории России могут стать формальным основанием для мобилизационного режима в Беларуси.

Законопроект также уточняет перечень военных угроз и задач для вооруженных сил, которые должны соответствовать действующей военной доктрине. Согласно документу, генеральный штаб получит дополнительные полномочия для обеспечения военной безопасности страны.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России, Вооруженные Силы Украины регулярно наносят удары по приграничным регионам России, а также проводят сухопутные операции. Новый белорусский закон может юридически оправдать втягивание Минска в войну под предлогом защиты "союзной" России.