Белый дом рекомендует закрыть проекты по расследованию военных преступлений в Украине

Белый дом предлагает прекратить финансирование почти двух десятков программ, которые занимаются расследованием военных преступлений в разных странах за счет США.

Соответствующее письмо с предложениями прекратить финансирование ряда программ получил Государственный департамент США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Что именно рекомендует Белый дом

Агентство, ссылаясь на три источника, сообщает, что среди программ, которые в США хотят закрыть, есть и несколько таких, которые реализуют проекты по привлечению к ответственности за военные преступления, совершенные Россией в Украине.

В частности, речь идет о проекте Global Rights Compliance. Известно, что он способствует сбору доказательств совершенных военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине, таких как сексуальное насилие и пытки.

Программа Legal Action Network, которая поддерживает усилия по привлечению к ответственности российских подозреваемых в военных преступлениях в Украине, по словам собеседников, также оказалась под угрозой закрытия.

Reuters пишет, что точно неизвестно, выполнят ли рекомендацию Белого дома в Государственном департаменте, однако в ней изложены строгие требования для обоснования, что именно и почему нужно сохранить.

В то же время один из источников говорит, что госсекретарь США Марко Рубио может выступить за сохранение важных программ, таких как помощь в преследовании военных преступлений в Украине.

При этом отметим, что по данным издания, также возможное прекращение финансирования охватит программы, которые занимаются военных преступлений и на территории других государств, в частности Мьянме и Сирии.

К слову, недавно генсек ООН Антониу Гутерреш зафиксировал резкий рост количества грубых нарушений прав детей Россией во время вооруженной агрессии против Украины. Армия России снова попала в "список позора".