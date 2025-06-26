Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала заявил, что подписание соглашения о создании Спецтрибунала – это признание факта массовых военных преступлений на территории Европы. По его словам, эти преступления не имеют срока давности, а сам трибунал позволяет не доказывать состав преступления – это нужно только в рамках отдельных уголовных дел.

Смотрите также Россия в "списке позора": в ООН зафиксировали рост преступлений против украинских детей на 105%

Кто будет привлечен к ответственности

Он добавил, что факт агрессии уже установлен в рамках международного права, в частности в рамках ООН. Установлено, что Россия – несомненный агрессор, с нарушением всех правил, норм и даже обычаев ведения войны как таковой.

Оснований для такой войны у России не было. Это – немотивированная агрессия с единственной целью: уничтожение гражданского населения другой страны, – сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что все участники заседания Совбеза России в феврале 2022 года уже считаются безусловными преступниками. Они будут привлечены к юридической ответственности.

История и право зафиксируют, что часть российского руководства – как военного, так и политического, включая Владимира Путина – являются военными преступниками. Это будет иметь серьезные последствия для России, хотя это не означает, что все они вскоре окажутся на скамье подсудимых в Гааге.

Он также отметил, что отсутствие наказания для этих людей означало бы фактическое оправдание массовых убийств как инструмента внешней политики.

Такой спецтрибунал, который уже поддержало большое количество стран, прежде всего европейских, - закрывает двери для России до того момента, пока все эти лица не будут осуждены,

– сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Спецтрибунал зафиксирует, что все эти лица – доказаны и безусловные преступники, и это не будет иметь срока давности. Это решение не потребует дополнительных усилий, но останется в истории и будет иметь серьезные репутационные последствия для России.

Даже после завершения войны военные преступники не избегут ответственности: им не снимут личные санкции и не позволят свободно путешествовать за границу.