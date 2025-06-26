Соответствующее письмо с предложениями прекратить финансирование ряда программ получил Государственный департамент США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.
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Агентство, ссылаясь на три источника, сообщает, что среди программ, которые в США хотят закрыть, есть и несколько таких, которые реализуют проекты по привлечению к ответственности за военные преступления, совершенные Россией в Украине.
В частности, речь идет о проекте Global Rights Compliance. Известно, что он способствует сбору доказательств совершенных военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине, таких как сексуальное насилие и пытки.