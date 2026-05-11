"Мы поклялись Конституции, а не Трампу": что генералы армии США думают о приказах Хэгсета

Среди американских военных и ветеранов растет обеспокоенность действиями действующей администрации. В частности, речь идет о поддержке Украины, отношениях с союзниками и политическом давлении на армию.

Отставной генерал армии США и бывший командующий американскими силами в Европе и отставной генерал армии США Бен Ходжес в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о настроениях среди американских военных и ветеранов.

Что генералы американской армии думают о приказах высшего военного руководства?

По словам Ходжеса, значительная часть бывших и действующих военных в США обеспокоена политикой в отношении Украины и состоянием отношений с союзниками. Он отметил, что критика партнеров является нормальной практикой, однако разрушение доверия между странами может нанести вред самой Америке, поскольку США в значительной степени зависят от поддержки европейских партнеров, в частности в сфере разведданных.

Ходжес также отметил, что около половины разведывательной информации США поступает именно от союзников, а не от собственных спутниковых систем, поэтому сохранение этих отношений является критически важным.

Отдельно он обратил внимание на беспокойство среди военных из-за возможного политического давления и требования выполнять сомнительные или потенциально незаконные решения. Среди примеров он упомянул дискуссионные идеи о применении силы в отдельных регионах и операций в открытом море.

По мнению генерала, такие подходы могут противоречить военному праву и принципам применения силы, что вызывает серьезное беспокойство среди офицерского состава в отставке. Он подчеркнул, что американские военные присягают на верность Конституции США, а не отдельным политическим лидерам, и любые попытки сместить этот баланс в сторону личной лояльности опасны для демократии.

Почему поддержка военных важна для Трампа?

Для Дональда Трампа поддержка американских военных является одним из ключевых элементов политики, сочетающей внутреннюю политическую поддержку, вопросы национальной безопасности и экономические интересы США. Военные, ветераны и их семьи традиционно составляют важную часть его электоральной базы, поэтому демонстрация поддержки армии усиливает образ "сильного лидера" в рамках политики America First.

В сфере безопасности Трамп последовательно продвигает концепцию "мира через силу", делая акцент на модернизации армии, развития ядерного потенциала и сдерживании глобальных противников через военное превосходство США. Американское военное присутствие при этом рассматривается как основа влияния союзников и глобального порядка.

К слову. Президент США Дональд Трамп принял решение о выводе около 5 тысяч американских военных из Германии, что вызвало беспокойство среди союзников в НАТО. Пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт отметила, что этот шаг подчеркивает потребность для европейских стран активнее инвестировать в собственную оборону и брать на себя большую долю ответственности за безопасность в регионе.

В то же время важную роль играет экономический аспект: оборонные расходы стимулируют внутреннее производство, создают рабочие места и поддерживают оборонно-промышленный комплекс. При этом Трамп часто критикует большие расходы на зарубежную помощь, настаивая на переориентации ресурсов на нужды армии США и внутренней безопасности.

Как меняются отношения США с союзниками?

В 2026 году отношения США с союзниками постепенно меняются и становятся более прагматичными. Вашингтон меньше полагается на традиционное партнерство и чаще принимает самостоятельные решения, сосредотачиваясь прежде всего на внутренней безопасности и Индо-Тихоокеанском регионе. Из-за этого в отношениях с ЕС и НАТО растет напряженность НАТО растет напряжение и снижается уровень доверия.

Европейские страны все чаще вынуждены брать больше ответственности за собственную безопасность, а Великобритания усиливает свою роль в регионе. В ЕС также активнее говорят о необходимости развивать собственные оборонные возможности, поскольку внимание США смещается в другую сторону.

Трамп все чаще позволяет себе резкие высказывания в сторону европейских партнеров. Кроме того, он продолжает акцентировать на слабости ЕС и НАТО.