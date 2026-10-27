Дания и Швеция скептически оценили переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным

Телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с Владимиром Путиным вызвал скептицизм в соседних странах. В Дании и Швеции усомнились в результативности таких контактов, обратив внимание на действия России и отсутствие признаков ее готовности к миру.

Об этом заявили премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Их комментарии были опубликованы датской вещательной компанией DR и шведским телеканалом SVT.

Что сказала премьер-министр Дании о переговорах с Путиным?

Метте Фредериксен раскритиковала инициативу президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре. По ее словам, телефонный разговор с Путиным не был согласован с другими европейскими партнерами.

Я очень скептически отношусь к этой инициативе Норвегии и Финляндии. Она не была согласована ни с кем из нас,

– заявила премьер-министр Дании.

Фредериксен подчеркнула, что не видит никаких признаков того, что Россия стремится к миру с Европой.

Ни с учетом гибридной войны, которая продолжается каждый день, ни с учетом ситуации в Украине, где ежедневно совершаются ожесточенные и агрессивные атаки. Я считаю, что нам нужно сохранять единство Европы, а не действовать в одиночку,

– отметила она.

Это заявление датский премьер-министр сделала во время визита в Финляндию, где 27–28 октября соберутся министры иностранных дел стран Северной Европы.

Как на разговор отреагировали в Швеции?

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также скептически оценил перспективы переговоров с Путиным. Он напомнил, что предыдущие контакты европейских лидеров с российской стороной дали незначительные результаты.

Если переговоры ведут к миру, то переговоры – это хорошо. Мой опыт показывает, что результаты предыдущих переговоров Германии и Франции были очень скромными,

– заявил Кристерссон.

По словам шведского премьера, повседневные действия России не свидетельствуют о ее готовности к мирному урегулированию.

А если посмотреть на то, что Россия делает на местах каждый день, я не вижу ничего, что свидетельствовало бы о том, что она стремится к миру. Она стремится к порабощению,

– добавил он.

Кристерссон также подчеркнул, что позиция Швеции остается неизменной: мир должен быть достигнут на условиях Украины.

Что известно о беседе Стубба и Стьоре с Путиным?

Утром 27 октября президент Украины провел беседу с европейской стороной о контактах с Путиным.

По словам Стубба, беседа была "откровенной и содержательной". Ее целью было обсуждение войны России против Украины и дипломатических усилий по ее прекращению.

После этого финский президент и норвежский премьер также пообщались по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эту беседу они назвали "плодотворной".

В то же время представители Кремля после беседы заявили, что российский диктатор вновь пытался навязать свои условия и упоминал так называемые первопричины войны против Украины.