США в случае необходимости готовы ввести максимальные санкции против России, – Бессент
- Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США готовы ввести максимальные санкции против России для успешных переговоров по прекращению войны в Украине.
- Бессент отметил, что санкции администрации Байдена были недостаточными и США готовы повысить их до максимального уровня.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп готов ввести максимальные санкции против России, если это поможет создать условия для успешных переговоров по прекращению войны в Украине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Бессента для CNBC.
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В США допускают введение жестких санкций
Скотт Бессент заявил, что в случае необходимости решение о введении "самых жестких" санкций будет принято без колебаний.
Глава Минфина США отказался раскрывать детали плана американских властей по введению ограничений. В то же время он подчеркнул, что был "разочарован" уровнем санкций против России администрации экс-президента Джо Байдена.
Отдельно Бессент обратил внимание, что нефть со дня инаугурации Дональда Трампа подешевела на 13 – 15%.
Если мы возьмем шкалу от 0 до 10, я думаю, что санкции администрации Байдена против России были на уровне тройки, но в конце они повысили их до шестерки. И я могу сказать, что мы без колебаний поднимем их до 10,
– сказал министр.
По словам Скотта Бессента, такой шаг является частью плана Трампа по подготовке к "успешным" мирным переговорам между Киевом и Москвой, ведь президент США "готов оказать максимальное давление на обе стороны".
Напомним, 13 марта глава Кремля Владимир Путин заявил, что готов прекратить боевые действия в Украине. В то же время российский диктатор боится, что Украина может использовать перемирие на 30 дней для получения оружия или принудительной мобилизации.