США в случае необходимости готовы ввести максимальные санкции против России, – Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп готов ввести максимальные санкции против России, если это поможет создать условия для успешных переговоров по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Бессента для CNBC.

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В США допускают введение жестких санкций

Скотт Бессент заявил, что в случае необходимости решение о введении "самых жестких" санкций будет принято без колебаний.

Глава Минфина США отказался раскрывать детали плана американских властей по введению ограничений. В то же время он подчеркнул, что был "разочарован" уровнем санкций против России администрации экс-президента Джо Байдена.

Отдельно Бессент обратил внимание, что нефть со дня инаугурации Дональда Трампа подешевела на 13 – 15%.

Если мы возьмем шкалу от 0 до 10, я думаю, что санкции администрации Байдена против России были на уровне тройки, но в конце они повысили их до шестерки. И я могу сказать, что мы без колебаний поднимем их до 10,

– сказал министр.

По словам Скотта Бессента, такой шаг является частью плана Трампа по подготовке к "успешным" мирным переговорам между Киевом и Москвой, ведь президент США "готов оказать максимальное давление на обе стороны".

Напомним, 13 марта глава Кремля Владимир Путин заявил, что готов прекратить боевые действия в Украине. В то же время российский диктатор боится, что Украина может использовать перемирие на 30 дней для получения оружия или принудительной мобилизации.