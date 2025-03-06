Лишат ли правового статуса около 240 тысяч украинцев в США: в Белом доме ответили

В СМИ появилась информация о том, что в апреле американский президент Дональд Трамп лишит 240 тысяч украинцев в США статуса беженцев. В Белом доме отреагировали на слухи.

В частности, пресс-секретарь Белого дома назвала это "фейком". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Каролин Ливитт.

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Что говорят в Белом доме об украинских беженцах

По словам Ливитт, сейчас в отношении украинских беженцев в Соединенных Штатах не приняли никакого решения.

Это еще одна фейковая новость от Reuters, основана на анонимных источниках, которые не имеют никакого представления о том, о чем они говорят. Правда: никакого решения пока не приняли,

– говорит пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, что ранее Reuters сообщали о том, что администрация президента США Дональда Трампа может лишить временного правового статуса около 240 тысяч украинских беженцев, которые выехали из Украины после начала полномасштабного вторжения.

По данным источников издания, такое решение может быть частью более широких усилий администрации Трампа по лишению легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым разрешили въехать в Соединенные Штаты в рамках временных гуманитарных программ условно-досрочного освобождения.