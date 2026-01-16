Кандидат Трампа на должность посла в Исландии пошутил, что страна должна стать штатом США

Бывший конгрессмен от Миссури Билли Лонг, которого президент Дональд Трамп выдвинул на должность посла США в Исландии, пошутил, что эта страна должна стать 52-м американским штатом.

Такое заявление прозвучало на фоне противоречивых разговоров Вашингтона относительно возможного захвата Гренландии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Как Лонг оскорбил Исландию?

Бывший член Палаты представителей Билли Лонг, которого Дональд Трамп выдвинул на должность посла, пошутил, что он станет губернатором Исландии, что вызвало резкое возмущение в Рейкьявике.

МИД Исландии обратилось в посольство США с требованием выяснить достоверность высказываний, поскольку подобные заявления являются чувствительными, учитывая международный контекст и ситуацию в Арктике.

Некоторые исландцы также создали петицию, которая призывает правительство отклонить кандидатуру Лонга на пост посла, если его утвердит Сенат. Такая инициатива собрала не менее 2 тысяч подписей.

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, член Королевского богословского общества, заявил Politico, что Лонг "вероятно, просто развлекается", и не стоит на это обращать внимание.

Как объяснил это сам Лонг?

Комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг его высказываний, республиканец извинился за это и сказал, что с нетерпением ждет момента, когда начнет работать с исландцами.

Ничего серьезного в этом не было. Я был с людьми, которых не видел три года, и они шутили по поводу того, что Джефф Лэндри станет губернатором Гренландии, и начали смеяться надо мной. Если кого-то это оскорбило, извините меня,

– объяснил он.

Почему это заявление восприняли так резко?