Кандидат Трампа на должность посла в Исландии пошутил, что страна должна стать штатом США
- Кандидат Трампа на должность посла в Исландии Билли Лонг пошутил, что Исландия должна стать 52-м штатом США, что вызвало возмущение в Рейкьявике.
- МИД Исландии обратилось к США относительно достоверности высказываний, а исландцы создали петицию против кандидатуры Лонга, собрав 2 тысячи подписей.
Бывший конгрессмен от Миссури Билли Лонг, которого президент Дональд Трамп выдвинул на должность посла США в Исландии, пошутил, что эта страна должна стать 52-м американским штатом.
Такое заявление прозвучало на фоне противоречивых разговоров Вашингтона относительно возможного захвата Гренландии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Смотрите также Гренландия – ключ к Арктике: готов ли Трамп действительно расколоть НАТО и воевать с Данией
Как Лонг оскорбил Исландию?
Бывший член Палаты представителей Билли Лонг, которого Дональд Трамп выдвинул на должность посла, пошутил, что он станет губернатором Исландии, что вызвало резкое возмущение в Рейкьявике.
МИД Исландии обратилось в посольство США с требованием выяснить достоверность высказываний, поскольку подобные заявления являются чувствительными, учитывая международный контекст и ситуацию в Арктике.
Некоторые исландцы также создали петицию, которая призывает правительство отклонить кандидатуру Лонга на пост посла, если его утвердит Сенат. Такая инициатива собрала не менее 2 тысяч подписей.
Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, член Королевского богословского общества, заявил Politico, что Лонг "вероятно, просто развлекается", и не стоит на это обращать внимание.
Как объяснил это сам Лонг?
Комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг его высказываний, республиканец извинился за это и сказал, что с нетерпением ждет момента, когда начнет работать с исландцами.
Ничего серьезного в этом не было. Я был с людьми, которых не видел три года, и они шутили по поводу того, что Джефф Лэндри станет губернатором Гренландии, и начали смеяться надо мной. Если кого-то это оскорбило, извините меня,
– объяснил он.
Почему это заявление восприняли так резко?
Исландия расположена неподалеку Гренландии, в отношении которой американский президент недавно приказал командованию сил специальных операций США подготовить план вторжения.
Дональд Трамп обнародовал сообщение в Truth Social, в котором призвал Данию "немедленно убираться" из Гренландии. Также он пригрозил гренландскому премьеру "большой проблемой".
Сам премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отверг вариант присоединения к США. По его словам, остров предпочитает быть в союзе с Данией, отложив планы о независимости.