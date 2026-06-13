В Соединенных Штатах обнародовали рассекреченные документы о финансировании более 120 биолабораторий в более чем 30 странах. В этих материалах также упоминается Украина.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

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Что известно о биолабораториях по всему миру?

По данным обнародованных материалов, часть лабораторий якобы финансировалась за счет американских налогоплательщиков, а масштабы соответствующей программы, по утверждению разведки, долгое время могли быть скрыты.

Отдельно в документах упоминается Украина. Речь идет об одной из лабораторий, которая якобы получала американское финансирование и могла хранить опасные патогены, что, по утверждению авторов материалов, создавало риски в условиях войны. В то же время конкретных деталей относительно характера исследований не приводится.

Тулси Габбард заявила, что часть таких лабораторий проводила исследования с опасными и высококонтагиозными патогенами, включая так называемое "усиление функций патогенов" (Gain-of-Function). В документе говорится, что США финансировали исследования украинского ученого по изучению генома высокопатогенного птичьего гриппа и других высокоинфекционных вирусов. Отдельно отмечается, что лаборатории биозащиты, в которых проводились эти исследования, также получали финансирование от правительства США.

Аббард также обвинила отдельных американских чиновников в якобы сокрытии информации от общественности. В ответ разведке США поручено усилить сбор данных о деятельности подобных лабораторий за рубежом.

Опубликованные документы / Фото Национальной разведки США

Стоит отметить, что в 2005 году Министерство здравоохранения Украины и Министерство обороны США подписали соглашение, направленное на предотвращение распространения технологий и патогенов, которые потенциально могут быть использованы для создания биологического оружия. В рамках этого сотрудничества были модернизированы и созданы лаборатории для ликвидации остатков советской программы биооружия, а также для дальнейшего эпидемиологического мониторинга и реагирования на вспышки инфекционных заболеваний. Такие лаборатории не являются секретными объектами. Они работают в открытом режиме, принадлежат и управляются странами-участницами, в частности Украиной, а не США. Кроме того, Габбард известна своими неоднократными заявлениями о наличии биолабораторий в Украине.

Обнародование материалов стало одним из последних решений Тулси Габбард на посту директора Национальной разведки США. Она покидает должность 30 июня по личным обстоятельствам, а исполнять обязанности руководителя разведки будет ветеран ЦРУ Аарон Лукас.

Напомним, что Россия активно использует тему "тайных биолабораторий". Однако стоит отметить, что такие заявления оккупантов являются частью дезинформационной кампании.