Ближайшие дни все решат: присоединится ли США к войне с Ираном

Иран и Израиль начали настоящее противостояние и продолжают свои атаки. США пока не вступили в войну, но Дональд Трамп подчеркнул, что готов усилить действия в отношении иранского режима.

Американский президент обсудил ситуацию со своими главными советниками, и они пришли к согласию, что ближайшие часы будут решающими. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Времени остается все меньше

Американские чиновники дали понять, что следующие 24 – 48 часов будут решающими в определении того, возможно ли дипломатическое урегулирование с Ираном. Если нет, то президент может прибегнуть к военным действиям.

Трамп значительно усилил свою риторику против иранского режима, утверждая, что США точно знают, где скрывается аятолла Али Хаменеи. Он добавил, что верховный лидер Ирана "является легкой мишенью".

Американские чиновники считают, что Иран находится в слабой позиции и в конце концов будет вынужден вернуться за стол переговоров и принять соглашение, которое потребует отказа от ядерного оружия,

– написали в ABC News.

На фоне торговых ударов между Ираном и Израилем иранский режим сигнализирует о готовности возобновить переговоры с США. Администрация Трампа ищет более конкретных обязательств, прежде чем отступить от пути войны.

Если Иран вернется к переговорам и согласится прекратить обогащение урана, американские чиновники считают, что встреча на высоком уровне состоится уже на этой неделе (16 – 22 июня – 24 Канал),

– добавили в ABC News.

Но этот сценарий, скорее всего, потребует от Ирана быстрых действий. Президент уже признал, что его терпение относительно ситуации на Ближнем Востоке исчерпывается.

Американские военные уже направляют силы в регион, в частности отправляют дополнительные самолеты, второй авианосец и ударную группу на Ближний Восток. Но сейчас все эти шаги носят оборонительный характер.

Присоединятся ли США к войне

Сейчас передислокация сил и средств имеет целью защитить 40 000 американских военнослужащих, которые находятся в регионе. Чиновники США отмечают, что все действия страны пока оборонительные.

По словам представителя Министерства обороны США, около десятка кораблей ВМС США уже находятся в территориальных водах Бахрейна, но не на посту, поскольку они не имеют никаких официальных задач. Среди них – прибрежный боевой корабль, 4 тральщика и 6 патрульных кораблей.

Признаками того, что администрация Трампа может приближаться к военным действиям, может быть отмена планов президента поехать в Нидерланды на саммит НАТО на следующей неделе,

– отметили в издании.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что саммит все еще "в планах", но ситуация может измениться.

Заметим, что президент США досрочно покинул саммит G7 в Канаде, чтобы следить за ситуацией на Ближнем Востоке из Белого дома. Именно поэтому он не встретился с Владимиром Зеленским.

К слову, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США последствиями. Он заявил, что любое вмешательство американской стороны приведет к непоправимому вреду. Интересно, что его заявление зачитал ведущий в эфире, место пребывания аятоллы остается неизвестным.