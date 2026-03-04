Угроза для режима: в CNN рассказали, как США готовит курдское восстание против Ирана

Центральное разведывательное управление США работает над вооружением курдских сил, чтобы стимулировать народное восстание в Иране и свергнуть режим.

Об этом говорится в материале CNN.

Читайте также Есть благоприятные для Украины: аналитик разобрал сценарии, как может закончиться операция в Иране

Какой план подготовило ЦРУ?

По словам источников издания, администрация Трампа активно ведет переговоры с иранскими оппозиционными группами и лидерами курдов в Ираке о предоставлении им военной поддержки.

Иранские курдские вооруженные формирования насчитывают тысячи бойцов, которые действуют вдоль границы Ирака и Ирана, преимущественно в иракском Курдистане.

Отмечается, что некоторые группы уже публично намекали на будущие действия и призвали иранские военные части к дезертирству. Корпус стражей Исламской революции Ирана ответил ударами по курдским позициям и заявил об атаках десятками дронов.

В тот же день, как сообщил собеседник издания, Дональд Трамп пообщался с президентом Демократической партии иранского Курдистана (KDPI) Мустафой Хиджри. KDPI стала одной из мишеней для Корпуса стражей Исламской революции.

Ожидается, что иранские курдские оппозиционные силы примут участие в наземной операции в Западном Иране в ближайшие дни,

– сообщил высокопоставленный иранский курдский чиновник.

Еще трое собеседников сообщили, что в воскресенье, 1 марта, Дональд Трамп провел телефонные разговоры с лидерами иракских курдов. По их словам, стороны обсудили возможную военную операцию США в Иране и форматы сотрудничества между Вашингтоном и курдскими силами в случае ее реализации.

Сейчас идея заключается в том, чтобы курдские вооруженные силы взяли на себя иранские силы безопасности и прижали их, чтобы безоружным иранцам в крупных городах было легче выйти на улицы, не рискуя быть снова расстрелянными.

Другие идеи предусматривают использование курдов для дестабилизации региона и растягивания военных ресурсов Ирана, а также создание контролируемой зоны на севере страны, которая могла бы стать буфером для Израиля.

Что происходит на Ближнем Востоке?