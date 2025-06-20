Две недели максимум: Трамп поставил Ирану дедлайн по ядерной сделке

Президент США прокомментировал дедлайн, который он ставит Ирану по ядерной сделке. По его словам, у Тегерана есть две недели, чтобы согласиться на это.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа в эфире Fox News.

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Какой дедлайн США поставили Ирану

В комментарии для американского телеканала Дональд Трамп высказался относительно ядерной сделки. По его словам, Иран имеет две недели максимум, чтобы согласиться на нее.

Я даю им определенный период времени. Мы увидим, каким будет этот период. Но я даю им время. Я бы сказал, что две недели – это максимум,

– сказал президент США.

В то же время американский лидер не уточнил, какие последствия будут для Тегерана, если он не придержится дедлайна. Присоединятся ли США к операции Израиля – неизвестно.

Также Трамп заявил, что считает себя миротворцем. "Я всегда миротворец. Иногда нужна твердость, но всегда миротворец", – подчеркнул он.

К слову, министр иностранных дел Ирана заявлял, что страна готова к соглашению о лишении себя права владения ядерным оружием, но Тегеран хотел бы оставить за собой ядерные права.

"Мы готовы к любой сделке, направленной на предотвращение появления у Ирана ядерного оружия. Но, если цель сделки – лишить Иран его ядерных прав, то мы к такой сделке не готовы", – отметил Аббас Арагчи.