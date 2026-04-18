Это катастрофа, – политолог объяснил, что происходит с Ормузским проливом
- Продолжается блокада Ормузского пролива, которая сегодня стала точкой дестабилизации и вызвала массу проблем в мире.
- Политолог Артем Бронжуков считает, что дальше могут воплотиться 2 сценария, один из которых предусматривает, что война на Ближнем Востоке вернется в горячую фазу.
Ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной. Недавно США заявили, что не будут пропускать суда, которым предоставлял разрешение на проход Тегеран и ввели морскую блокаду иранских портов. В ответ Иран снова закрыл пролив и открыл огонь по двум судам, которые пытались пройти через него.
Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала отметил, что ситуация по Ормузскому проливу оказалась в патовой точке и сейчас непонятно, каким образом искать выход для решения проблемы.
Блокада Ормузского пролива: какие 2 сценария могут проиграться?
Сейчас, по словам политолога, Ормузский пролив – это точка дестабилизации. Образовалось огромное количество проблем. Он добавил, что лидеры Германии, Франции и Великобритании провели совещание по этому поводу и собрали в режиме онлайн представителей более 40 стран, чтобы обсудить необходимость разблокирования пролива.
Это катастрофа не только для США, но и всего мира. Были сообщения, что авиационного топлива в Европе остается на 6 недель. Даже гражданская авиация может уменьшить количество перелетов, потому что не хватает ресурсов,
– подчеркнул Бронжуков.
Как отметил политолог, сейчас есть 2 пути развития событий вокруг ситуации с Ормузским проливом. Первый: будет попытка договориться с Ираном. Второй сценарий предусматривает возвращение войны на Ближнем Востоке к горячей фазе.
"Во второй сценарий я верю меньше, потому что желающих воевать и отправлять свои войска в Иран немного. Американцы к этому не готовы ни политически, ни психологически, возможно, даже и технически тоже", – предположил Бронжуков.
Иран может похоронить рейтинги Трампа
Он указал на то, что Иран понимает ситуацию, в которой оказался. Она для него, со слов политолога, максимально выгодна. Он классический пример террористического режима, умноженный на географические особенности.
Тегеран смог взять за горло и в заложники весь мир. Сейчас пытается диктовать свои условия. Думаю, что он дойдет до того, что сможет выжать из Трампа огромную кучу уступок. Этим с одной стороны похоронит рейтинги американского президента, с другой – усилится и получит дополнительный плацдарм для развития,
– подытожил Бронжуков.
Вот такой будет цена бездумной авантюры, в которую, со слов политолога, влез Дональд Трамп, считая себя главным стратегом и политиком мира. Он подытожил, что ныне Трамп – это больше персонаж для психиатрического анализа, чем политологического.
Заметьте! По мнению военного эксперта Павла Нарожного закрытие Ормузского пролива – дополнительный шаг для деэскалации на Ближнем Востоке. Он считает, что Трамп оказался в тупике, поскольку достичь смены политического режима в Иране ему не удалось, а к наземной операции там США не готовы. По его словам, какой бы путь не выбрал лидер Соединенных Штатов, ситуация для него будет становиться все хуже.
Закрытие Ормузского пролива: Иран вводит новые правила
- Глава Комитета нацбезопасности Ирана Ибрагим Азизи заявил, что страна вводит новый морской режим для Ормузского пролива. Тегеран будет пропускать только коммерческие суда, которые получат разрешение от Военно-морских сил КСИР (после уплаты взносов). Он добавил, что в случае, если США будут пытаться препятствовать иранским кораблям, "ситуация может быстро измениться".
Ранее Соединенные Штаты ввели морскую блокаду Ирана, в рамках которой проводили проверку и задерживали суда, которые подозревали в транспортировке контрабанды (оружия, дронов, товаров двойного назначения), а также нефти, которая питает иранскую экономику. Из-за этого существенное количество танкеров остановилась, как следствие – движение через Ормузский пролив было парализовано.