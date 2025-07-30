Есть большие шансы, что боевые действия в Украине приостановят в ближайшее время, – Туск
- Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что есть большая вероятность приостановления боевых действий в Украине в ближайшее время.
- Польша продолжит инвестировать в обороноспособность, несмотря на возможное прекращение огня.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что войне в Украине может скоро по крайней мере приостановиться. На это, по его словам, указывают многие факторы.
В то же время он подчеркивает, что Польша продолжит инвестировать в свою безопасность, в частности в польские компании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Канцелярию польского премьера.
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Что Туск сказал о возможности прекращения огня в Украине?
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Украине в ближайшее время возможно прекращение огня.
Есть большая вероятность, много признаков указывают на возможность того, что российско-украинский конфликт, российско-украинская война по крайней мере будет приостановлена в ближайшее время, но это никоим образом не умаляет нашего положения,
– сказал он.
Так или иначе, по его словам, Польша будет усиливать свою обороноспособность.
"Мы не можем потерять ни часа, ни дня в этой гонке за современную армию", – заявил Туск.
Премьер страны посещал Технологический институт Воздушных сил в Варшаве, где общался с генералами и руководителями институтов.