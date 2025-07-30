Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что войне в Украине может скоро по крайней мере приостановиться. На это, по его словам, указывают многие факторы.

В то же время он подчеркивает, что Польша продолжит инвестировать в свою безопасность, в частности в польские компании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Канцелярию польского премьера.

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Что Туск сказал о возможности прекращения огня в Украине?

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Украине в ближайшее время возможно прекращение огня.

Есть большая вероятность, много признаков указывают на возможность того, что российско-украинский конфликт, российско-украинская война по крайней мере будет приостановлена в ближайшее время, но это никоим образом не умаляет нашего положения,

– сказал он.

Так или иначе, по его словам, Польша будет усиливать свою обороноспособность.

"Мы не можем потерять ни часа, ни дня в этой гонке за современную армию", – заявил Туск.

Премьер страны посещал Технологический институт Воздушных сил в Варшаве, где общался с генералами и руководителями институтов.