"Если бы не выгнали, войны бы не было": Трамп сделал странное заявление о России и G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из состава "Большой восьмерки" (G8) было ошибкой. Он также раскритиковал тех, кто придерживается другого мнения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление политика во время встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме.

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Трамп высказался о России и G8

В среду, 21 мая, Дональд Трамп саркастически заявил, что решение исключить Россию из состава "Большой восьмерки" было "блестящим".

Было бы гораздо лучше, если бы Россия была в ней. Знаете, многие люди скажут: "О, это прозвучало, будто если бы Россия была в составе, у вас, возможно, не было бы этой войны". И если бы у вас был другой президент, у вас бы тоже не было войны,

– добавил президент США.

Напомним, что Россию официально исключили из формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года после нарушения ею международного права – аннексии украинского Крыма. Такое решение приняли лидеры других семи стран: США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады.

С тех пор G8 функционирует как G7: запланированный на июнь 2014 года саммит в Сочи был отменен. Зато 4 – 5 июня состоялся саммит G7 в Брюсселе, однако уже без участия России.

Стоит отметить, что Дональд Трамп уже далеко не впервые отмечается подобными заявлениями. В частности, в феврале 2025 года президент США заявил, что хотел бы, чтобы Россия вернулась в "Большую восьмерку" и назвал ее исключение "ошибкой".