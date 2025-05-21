Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление политика во время встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме.

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Трамп высказался о России и G8

В среду, 21 мая, Дональд Трамп саркастически заявил, что решение исключить Россию из состава "Большой восьмерки" было "блестящим".

Было бы гораздо лучше, если бы Россия была в ней. Знаете, многие люди скажут: "О, это прозвучало, будто если бы Россия была в составе, у вас, возможно, не было бы этой войны". И если бы у вас был другой президент, у вас бы тоже не было войны,

– добавил президент США.

Напомним, что Россию официально исключили из формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года после нарушения ею международного права – аннексии украинского Крыма. Такое решение приняли лидеры других семи стран: США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады.

С тех пор G8 функционирует как G7: запланированный на июнь 2014 года саммит в Сочи был отменен. Зато 4 – 5 июня состоялся саммит G7 в Брюсселе, однако уже без участия России.

Стоит отметить, что Дональд Трамп уже далеко не впервые отмечается подобными заявлениями. В частности, в феврале 2025 года президент США заявил, что хотел бы, чтобы Россия вернулась в "Большую восьмерку" и назвал ее исключение "ошибкой".