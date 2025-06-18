"Я выступила против Трампа": экс-посол США в Украине Бринк баллотируется в Конгресс

Бывший посол США в Украине Бриджит Бринк планирует баллотироваться в Конгресс. Она заявила, что таким образом хочет противостоять президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Бринк в соцсети Х.

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Бринк будет баллотироваться в Конгресс США

Бриджит Бринк заявила, что она посвятила свою жизнь защите демократии и борьбе за свободу.

Именно поэтому мы противостояли Путину и поэтому я выступила против Трампа. Моя следующая миссия – бороться за справедливость здесь, у себя дома,

– написала экс-посолки.

Бринк отметила, что будет баллотироваться в Конгресс от 7 округа штата Мичиган.

В видеоролике, посвященном началу предвыборной кампании, дипломатка раскритиковала президента США, который "продолжает давить на нашего демократического союзника – Украину, а не на агрессора – Россию".

По словам бывшей посолки, теперь ее миссия – это выступать против "неподотчетных и неизбранных на выборах миллиардеров", которые пытаются ограничить американское правительство и демократию.

Справка. Выборы в Конгресс пройдут в 2026 году.

Напомним, в апреле этого года Бриджит Бринк подала в отставку из-за увеличения политических разногласий с администрацией Дональда Трампа.

Тогда СМИ сообщали, что на Бринк оказывалось значительное давление со стороны высокопоставленных чиновников Белого дома, которые сомневались в ее готовности поддерживать новую стратегию администрации по Украине.