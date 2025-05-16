Бывшая посол США в Украине признала, что уволилась из-за политики Трампа

Экс-посол США в Украине Бриджит Бринк написала колонку, где прямо признала, что решила уйти с должности из-за внешней политики нынешнего президента США Дональда Трампа. Она также считает работу посла в Украине самой тяжелой в ее жизни.

Она отметила, что уважает "право и обязанность президента определять внешнюю политику США" – при надлежащем контроле со стороны Конгресса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее колонку в издание Detroit Free Press.

Смотрите также Почему демократы отказываются голосовать за импичмент Трампа: СМИ узнали причину

Бринк ответила, почему решила уволиться с должности посла США в Украине

К сожалению, с самого начала администрации Трампа политика заключалась в оказании давления на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию. Поэтому я не могла добросовестно выполнять политику администрации и считала своим долгом уйти в отставку,

– рассказала Бринк.

Она отметила, что не может "стоять в стороне, когда страна подвергается вторжению, демократия подвергается бомбардировкам, а гибель детей остается безнаказанной".

"Я считаю, что единственный способ обеспечить интересы США – это отстаивать демократию и противостоять автократам. Мир любой ценой – это вовсе не мир, а умиротворение. И история снова и снова учит нас, что умиротворение не приводит к безопасности, защищенности или процветанию. Оно приводит к новым войнам и страданиям", – подчеркнула Бринк.

Она говорит, что мир еще не видел такого систематического, масштабного и ужасного насилия в Европе со времен Второй мировой войны.

Она считает, что США должны справиться с этим кризисом, иначе это подорвет их репутацию среди друзей и врагов.

"И если Путин добьется успеха, это станет сигналом для Китая, который подорвет баланс безопасности в Азии и во всем мире. Это будет иметь глубокие последствия для безопасности, защищенности и процветания Америки", – подчеркнула она.

Америка, которую я люблю, и, которой служили наши деды, никогда не стояла бы в стороне и не позволила бы таким ужасам произойти,

– говорит она.

Она отмечает, что Америка или возглавляет свободный мир, или ставит под угрозу собственный национальный успех.

Напомним, посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку. После инаугурации Трампа она существенно изменила риторику, больше не осуждая Россию за вторжение в Украину. Это объяснялось значительным давлением новой администрации в США.