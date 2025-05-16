Бывшая посол США в Украине признала, что уволилась из-за политики Трампа
- Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк уволилась из-за несогласия с политикой администрации Трампа, в частности из-за давления на Украину вместо России.
- Она считает, что США должны противостоять автократам и отстаивать демократию, иначе это может подорвать их репутацию и безопасность в мире.
- Бринк подчеркнула, что мир не видел такого насилия в Европе со времен Второй мировой войны, и что успех Путина может иметь негативные последствия для глобальной безопасности.
- Она заявила, что Америка должна возглавить свободный мир, иначе это угрожает ее национальному успеху.
Экс-посол США в Украине Бриджит Бринк написала колонку, где прямо признала, что решила уйти с должности из-за внешней политики нынешнего президента США Дональда Трампа. Она также считает работу посла в Украине самой тяжелой в ее жизни.
Она отметила, что уважает "право и обязанность президента определять внешнюю политику США" – при надлежащем контроле со стороны Конгресса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее колонку в издание Detroit Free Press.
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Бринк ответила, почему решила уволиться с должности посла США в Украине
К сожалению, с самого начала администрации Трампа политика заключалась в оказании давления на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию. Поэтому я не могла добросовестно выполнять политику администрации и считала своим долгом уйти в отставку,
– рассказала Бринк.
Она отметила, что не может "стоять в стороне, когда страна подвергается вторжению, демократия подвергается бомбардировкам, а гибель детей остается безнаказанной".
"Я считаю, что единственный способ обеспечить интересы США – это отстаивать демократию и противостоять автократам. Мир любой ценой – это вовсе не мир, а умиротворение. И история снова и снова учит нас, что умиротворение не приводит к безопасности, защищенности или процветанию. Оно приводит к новым войнам и страданиям", – подчеркнула Бринк.
Она говорит, что мир еще не видел такого систематического, масштабного и ужасного насилия в Европе со времен Второй мировой войны.
Она считает, что США должны справиться с этим кризисом, иначе это подорвет их репутацию среди друзей и врагов.
"И если Путин добьется успеха, это станет сигналом для Китая, который подорвет баланс безопасности в Азии и во всем мире. Это будет иметь глубокие последствия для безопасности, защищенности и процветания Америки", – подчеркнула она.
Америка, которую я люблю, и, которой служили наши деды, никогда не стояла бы в стороне и не позволила бы таким ужасам произойти,
– говорит она.
Она отмечает, что Америка или возглавляет свободный мир, или ставит под угрозу собственный национальный успех.
Напомним, посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку. После инаугурации Трампа она существенно изменила риторику, больше не осуждая Россию за вторжение в Украину. Это объяснялось значительным давлением новой администрации в США.