Хочу отправить войска в Украину, министр обороны Британии анонсировал важные шаги

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что надеется стать первым на этом посту, кто развернет британские войска в Украине, что будет свидетельствовать о завершении войны и достижении мира на территории страны.

Об этом пишет The Telegraph. Заметим, что обсуждение относительно потенциального размещения иностранного контингента на территории Украины в случае заключения мирного соглашения продолжаются еще с 2024 года.

Отправит ли Великобритания войска в Украину?

Джон Гили в колонке сообщил, что намерен стать первым главой оборонного ведомства, который направит британские войска в Украину после заключения мирного соглашения об окончании войны с российской стороной.

Так, накануне 4-й годовщины с момента полномасштабного вторжения России британский министр отметил, что 2026 должен стать последним годом войны. Он отметил, что Европа нуждается в сильной и суверенной Украине.

Я хочу быть тем министром обороны, который направит британские войска в Украину – потому что это будет означать, что эта война наконец завершена. Это будет означать, что мы достигли мира путем переговоров,

– считает он.

Глава оборонного ведомства заявил, что гордится всеми, кто приютил 167 тысяч украинских беженцев в Британии, и сообщил о выделении 200 миллионов фунтов стерлингов для подготовки ВС к возможному участию в миссии.

Деньги направят на модернизацию техники, средств связи и покупку систем противодействия БпЛА. Великобритания также помогает разрабатывать перехватчик с применением ИИ для уничтожения "Шахедов" в рамках проекта Octopus.

Какую роль играет Лондон в обсуждениях?

Правительство Великобритании активно сотрудничает с союзниками для функционирования "Коалиции желающих", в которую входят страны, которые рассматривают введение многонациональных миротворческих сил на территорию Украины после войны.

Они будут обязаны гарантировать безопасность Украины от возможного повторного нападения России. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в прошлом месяце в Париже подписал декларацию о готовности отправить своих военных.

Участие в подписании декларации также приняли президенты Украины и Франции – Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. На сегодня уже создали соответствующий штаб, численность которого составляет 70 человек.

Готова ли Европа к миротворческой миссии?