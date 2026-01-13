Британия назвала условие, при котором отправит войска в Украину
- Британские войска не будут направлены в Украину после мирного соглашения, если не будет гарантий их безопасности.
- Решение о развертывании войск будет приниматься, когда польза будет перевешивать риски, с дополнительным финансированием.
Британские войска не направят в Украину в случае заключения мирного соглашения после окончания войны, если не будет уверенности в безопасности сил на территории страны.
Такое заявление сделал Главнокомандующий Вооруженных Сил Великобритании Ричард Нейтон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Смотрите также Чтобы успокоить Трампа: Великобритания может отправить войска в Гренландию, – The Telegraph
При каком условии Британия отправит войска?
Кроме этого, депутат-консерватор Джесси Норман спросил, будут ли британские военные, которых могут привлечь к выполнению мирного соглашения, должным образом обеспечены и защищены. Ричард Нейтон ответил, что нельзя предусмотреть всего.
Я уверен, что мы развернем людей, чтобы обеспечить их безопасность. Но вы должны знать, мистер Норман, что в оперативной обстановке не бывает нулевого риска,
– заявил он.
По его словам, военное руководство вместе с министрами оценивает риски и принимает решения только тогда, когда польза от развертывания сил перевешивает возможные угрозы.
"Уверен, будучи тесно вовлеченным в планирование (Коалиции желающих – 24 Канал), что у нас есть средства для выполнения поставленных задач, и это дополнительное финансирование снизит риск", – резюмировал британский главнокомандующий.
Как Британия помогает Украине?
Великобритания снова выделяет помощь. На этот раз страна готова предоставить 200 миллионов фунтов стерлингов (около 268 миллионов долларов) на подготовку своих войск для дальнейшей отправки в Украину.
The Sun сообщало, что Британия может передать Украине тактические баллистические ракеты большой дальности Nightfall. Эта система еще находится на этапе разработки, только объявили конкурс на реализацию проекта.
К слову, Великобритания и Франция рассматривают отправку до 15 тысяч военных, но реально их может быть меньше. Западные военные планируют подготовку украинской армии и контроль за созданием защищенных объектов.