Британия назвала условие, при котором отправит войска в Украину

Британские войска не направят в Украину в случае заключения мирного соглашения после окончания войны, если не будет уверенности в безопасности сил на территории страны.

Такое заявление сделал Главнокомандующий Вооруженных Сил Великобритании Ричард Нейтон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

При каком условии Британия отправит войска?

Кроме этого, депутат-консерватор Джесси Норман спросил, будут ли британские военные, которых могут привлечь к выполнению мирного соглашения, должным образом обеспечены и защищены. Ричард Нейтон ответил, что нельзя предусмотреть всего.

Я уверен, что мы развернем людей, чтобы обеспечить их безопасность. Но вы должны знать, мистер Норман, что в оперативной обстановке не бывает нулевого риска,

– заявил он.

По его словам, военное руководство вместе с министрами оценивает риски и принимает решения только тогда, когда польза от развертывания сил перевешивает возможные угрозы.

"Уверен, будучи тесно вовлеченным в планирование (Коалиции желающих – 24 Канал), что у нас есть средства для выполнения поставленных задач, и это дополнительное финансирование снизит риск", – резюмировал британский главнокомандующий.

