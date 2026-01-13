Таку заяву зробив Головнокомандувач Збройних Сил Великої Британії Річард Нейтон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

За якої умови Британія відправить війська?

Крім цього, депутат-консерватор Джессі Норман запитав, чи будуть британські військові, яких можуть залучити до виконання мирної угоди, належно забезпечені та захищені. Річард Нейтон відповів, що не можна передбачити всього.

Я впевнений, що ми розгорнемо людей, щоб забезпечити їхню безпеку. Але ви маєте знати, містер Норман, що в оперативній обстановці не буває нульового ризику,

– заявив він.

За його словами, військове керівництво разом із міністрами оцінює ризики й ухвалює рішення лише тоді, коли користь від розгортання сил переважає можливі загрози.

"Упевнений, будучи тісно залученим у планування (Коаліції охочих – 24 Канал), що у нас є кошти для виконання поставлених завдань, і це додаткове фінансування знизить ризик", – резюмував британський головнокомандувач.

Як Британія допомагає Україні?