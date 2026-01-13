Такое заявление сделал Главнокомандующий Вооруженных Сил Великобритании Ричард Нейтон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

При каком условии Британия отправит войска?

Кроме этого, депутат-консерватор Джесси Норман спросил, будут ли британские военные, которых могут привлечь к выполнению мирного соглашения, должным образом обеспечены и защищены. Ричард Нейтон ответил, что нельзя предусмотреть всего.

Я уверен, что мы развернем людей, чтобы обеспечить их безопасность. Но вы должны знать, мистер Норман, что в оперативной обстановке не бывает нулевого риска,
– заявил он.

По его словам, военное руководство вместе с министрами оценивает риски и принимает решения только тогда, когда польза от развертывания сил перевешивает возможные угрозы.

"Уверен, будучи тесно вовлеченным в планирование (Коалиции желающих – 24 Канал), что у нас есть средства для выполнения поставленных задач, и это дополнительное финансирование снизит риск", – резюмировал британский главнокомандующий.

Как Британия помогает Украине?

  • Великобритания снова выделяет помощь. На этот раз страна готова предоставить 200 миллионов фунтов стерлингов (около 268 миллионов долларов) на подготовку своих войск для дальнейшей отправки в Украину.

  • The Sun сообщало, что Британия может передать Украине тактические баллистические ракеты большой дальности Nightfall. Эта система еще находится на этапе разработки, только объявили конкурс на реализацию проекта.

  • К слову, Великобритания и Франция рассматривают отправку до 15 тысяч военных, но реально их может быть меньше. Западные военные планируют подготовку украинской армии и контроль за созданием защищенных объектов.