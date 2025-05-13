Будет ли Трамп на переговорах в Стамбуле: что говорят в администрации президента США

Вопрос о том, будет ли президент США Дональд Трамп на переговорах в Стамбуле 15 июня, пока остается открытым. Ответ в значительной степени будет зависеть от того, будет ли на встрече присутствовать Путин.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Полетит ли Трамп в Турцию

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа планируют быть на встрече в Турции, однако участие самого президента США остается под вопросом.

Один из чиновников объяснил, что ответ зависит от того, полетит ли на переговоры Владимир Путин.

Сейчас все очень динамично,

– сказал чиновник.

По его словам, "никто не знает точно", как будет выглядеть встреча в четверг, 15 мая. Высокопоставленный чиновник администрации президента США подчеркнул, что возможность участия Трампа "оказывает большое давление на Путина".

Как сообщают источники, независимо от того, приедет ли Трамп, его спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог и спецпредставитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планируют быть в Стамбуле. Пока они планируют наблюдать за переговорами между Украиной и Россией, которые организует Турция.

Днем ранее Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность участия в переговорах в Турции, если это действительно полезно. Президент США считает, что эти переговоры могут остановить "кровавую баню", которой он называет войну России против Украины.

К тому же Трамп заявлял, что Россия, по его мнению, согласится на 30-дневное прекращение огня.