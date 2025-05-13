Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чи полетить Трамп до Туреччини

Високопосадовці адміністрації Трампа планують бути на зустрічі в Туреччині, однак участь самого президента США залишається під питанням.

Один з високопосадовців пояснив, що відповідь залежить від того, чи полетить на переговори Владімір Путін.

Зараз все дуже динамічно,

– сказав чиновник.

За його словами, "ніхто не знає точно," як виглядатиме зустріч в четвер, 15 травня. Високопосадовець адміністрації президента США підкреслив, що можливість участі Трампа "чинить великий тиск на Путіна".

Як повідомляють джерела, незалежно від того, чи приїде Трамп, його спецпредстанвик з питань України та Росії Кіт Келлог та спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф планують бути в Стамбулі. Наразі вони планують спостерігати за переговорами між Україною та Росією, які організує Туреччина.

Днем раніше Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість участі в переговорах у Туреччині, якщо це дійсно буде корисно. Президент США вважає, що ці переговори можуть зупинити "криваву баню", якою він називає війну Росії проти України.

До того ж Трамп заявляв, що Росія, на його думку, погодиться на 30-денне припинення вогню.