Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Чи полетить Трамп до Туреччини
Високопосадовці адміністрації Трампа планують бути на зустрічі в Туреччині, однак участь самого президента США залишається під питанням.
Один з високопосадовців пояснив, що відповідь залежить від того, чи полетить на переговори Владімір Путін.
Зараз все дуже динамічно,
– сказав чиновник.
За його словами, "ніхто не знає точно," як виглядатиме зустріч в четвер, 15 травня. Високопосадовець адміністрації президента США підкреслив, що можливість участі Трампа "чинить великий тиск на Путіна".
Як повідомляють джерела, незалежно від того, чи приїде Трамп, його спецпредстанвик з питань України та Росії Кіт Келлог та спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф планують бути в Стамбулі. Наразі вони планують спостерігати за переговорами між Україною та Росією, які організує Туреччина.
Днем раніше Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість участі в переговорах у Туреччині, якщо це дійсно буде корисно. Президент США вважає, що ці переговори можуть зупинити "криваву баню", якою він називає війну Росії проти України.
До того ж Трамп заявляв, що Росія, на його думку, погодиться на 30-денне припинення вогню.