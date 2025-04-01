Есть три сценария – война, угроза или оккупация, – глава МИД Литвы тревожно высказался о России

Литва призывает к сдерживанию России, чтобы избежать войны или потенциальной оккупации стран Балтии. Там отмечают, что Москва является прямой угрозой для НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса во время пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Смотрите также "Коалиция желающих" и 800 миллиардов на оружие: какова роль Украины в новой архитектуре безопасности Европы

Что в Литве думают об угрозе со стороны России

Кястутис Будрис в ответ на вопрос о рисках нападения России на балтийские страны отметил, что разведка НАТО пришла к согласию в том, что Россия является долгосрочной прямой военной угрозой Альянса.

У этой оценки есть все основания. В частности, это российские планы и способности, которые планируются, которые должны быть развернуты очень близко к НАТО. Они десятилетиями вкладывались в это и четко готовятся к долгосрочной конфронтации с НАТО,

– указал глава МИД Литвы.

Литовский министр отметил, что Москва использует военную силу для реализации своих политических целей. Путин уже неоднократно их высказывал: он хочет, чтобы американцев не было в Европе, хочет доминировать в Европе, хочет, чтобы Литва не была процветающей страной.

Будрис считает, что угроза со стороны Москвы реальная и долгосрочная, поэтому необходимо обеспечить сдерживание, поскольку Россия останется соседом в будущем.

"У нас с Россией есть три варианта: или война с Россией, или угроза России, или оккупация. Для того, чтобы избежать последнего, необходимо быть в такой позиции, где вы можете сдерживать. Иначе вы будете в позиции войны", – констатировал министр.

Он добавил, что Литва видит частью сдерживания России членство Украины в НАТО и ее долгосрочную поддержку.