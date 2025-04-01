Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова глави МЗС Литви Кястутіса Будріса під час пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

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Що у Литві думають про загрозу з боку Росії

Кястутіс Будріс у відповідь на питання про ризики нападу Росії на балтійські країни зазначив, що розвідка НАТО дійшла до згоди у тому, що Росія є довгостроковою прямою військовою загрозою Альянсу.

У цієї оцінки є всі підстави. Зокрема, це російські плани і спроможності, які плануються, які мають бути розгорнуті дуже близько до НАТО. Вони десятиріччями вкладалися у це і чітко готуються до довгострокової конфронтації з НАТО,

– вказав глава МЗС Литви.

Литовський міністр зауважив, що Москва використовує військову силу для реалізації своїх політичних цілей. Путін вже неодноразово їх висловлював: він хоче, аби американців не було в Європі, хоче домінувати у Європі, хоче, щоб Литва не була процвітаючою країною.

Будріс вважає, що загроза з боку Москви реальна і довгострокова, тож необхідно забезпечити стримування, оскільки Росія залишиться сусідом у майбутньому.

"У нас з Росією є три варіанти: або війна з Росією, або загроза Росії, або окупація. Для того, щоб уникнути останнього, необхідно бути в такій позиції, де ви можете стримувати. Інакше ви будете у позиції війни", – констатував міністр.

Він додав, що Литва бачить частиною стримування Росії членство України в НАТО та її довгострокову підтримку.