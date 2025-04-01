Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса во время пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

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Что в Литве думают об угрозе со стороны России

Кястутис Будрис в ответ на вопрос о рисках нападения России на балтийские страны отметил, что разведка НАТО пришла к согласию в том, что Россия является долгосрочной прямой военной угрозой Альянса.

У этой оценки есть все основания. В частности, это российские планы и способности, которые планируются, которые должны быть развернуты очень близко к НАТО. Они десятилетиями вкладывались в это и четко готовятся к долгосрочной конфронтации с НАТО,

– указал глава МИД Литвы.

Литовский министр отметил, что Москва использует военную силу для реализации своих политических целей. Путин уже неоднократно их высказывал: он хочет, чтобы американцев не было в Европе, хочет доминировать в Европе, хочет, чтобы Литва не была процветающей страной.

Будрис считает, что угроза со стороны Москвы реальная и долгосрочная, поэтому необходимо обеспечить сдерживание, поскольку Россия останется соседом в будущем.

"У нас с Россией есть три варианта: или война с Россией, или угроза России, или оккупация. Для того, чтобы избежать последнего, необходимо быть в такой позиции, где вы можете сдерживать. Иначе вы будете в позиции войны", – констатировал министр.

Он добавил, что Литва видит частью сдерживания России членство Украины в НАТО и ее долгосрочную поддержку.