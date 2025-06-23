Были ли жертвы в США и Катаре из-за атаки Ирана: Трамп сделал заявление

Иран 23 июня атаковал американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре. Президент США прокомментировал, были ли жертвы в результате удара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа в Truth Social.

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Удар Ирана Трамп назвал "очень слабым"

Трамп заявил, что жертв в результате атаки Ирана нет и "почти не было нанесено никакого ущерба".

"Я рад сообщить, что, кроме того, что ни один американец не погиб и не получил ранений, что очень важно, также не было убитых и раненых среди катарцев", – заявил Трамп.

Он добавил, что Иран официально ответил на уничтожение их ядерных объектов Штатами "очень слабым ударом". По словам Трампа, это было ожидаемо, и атака была "эффективно отражена".

"Было выпущено 14 ракет – 13 сбито, а 1 "освобождена", поскольку она летела в неугрожающем направлении", – сказал Трамп.

Он также поблагодарил Иран за то, что страна предупредила об атаке, из-за чего удалось избежать жертв и разрушений.

"Возможно, теперь Иран сможет двигаться в направлении мира и согласия в регионе, и я с энтузиазмом буду поощрять Израиль делать то же самое", – подытожил Трамп.

К слову, ранее Катар также заявлял, что жертвы отсутствуют. Там также заверили в готовности ответить Ирану за атаку.