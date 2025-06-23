Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.

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Удар Ірана Трамп назвав "дуже слабким"

Трамп заявив, що жертв унаслідок атаки Ірану немає і "майже не було завдано ніякої шкоди".

"Я радий повідомити, що, окрім того, що жоден американець не загинув і не отримав поранень, що дуже важливо, також не було вбитих і поранених серед катарців", – заявив Трамп у Truth Social.

Він додав, що Іран офіційно відповів на знищення їхніх ядерних об'єктів Штатами "дуже слабким ударом". За словами Трампа, це було очікувано, і атака була "ефективно відбита".

"Було випущено 14 ракет – 13 збито, а 1 "звільнено", оскільки вона летіла в незагрозливому напрямку", – сказав Трамп.

Він також подякував Ірану за те, що країна попередила про атаку, через що вдалося уникнути жертв і руйнувань.

"Можливо, тепер Іран зможе рухатися в напрямку миру та злагоди в регіоні, і я з ентузіазмом заохочуватиму Ізраїль робити те саме", – підсумував Трамп.

До слова, раніше Катар також заявляв, що жертви відсутні. Там також запевнили в готовності відповісти Ірану за атаку.