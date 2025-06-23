Де розташований Іран, Ірак та Катар та яка між ними відстань, показує на карті 24 Канал.
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Де розташований Іран, Ірак та Катар
Іранські війська атакували американські військові бази після того, як США вдарила по ядерних об'єктах країни.
Іран – це держава у південно-західній Азії із населенням 83 мільйони осіб.
Де розташований Іран: показуємо на карті
Катар – держава у Західній Азії із населенням понад 2,6 мільйона осіб. Країна має один сухопутний кордон з Саудівською Аравією на півдні, а з інших боків омивається водами Перської затоки, яка й розділяє Катар з Іраном.
Між обома берегами – трохи більше 190 кілометрів.
У Катарі розташована американська авіабаза Аль-Удейд. Це одна з найбільших баз США у регіоні.
Там також дислокувався невеликий контингент Королівських військово-повітряних сил Великої Британії.
Де розташований Катар: дивіться на карті
Іран на заході межує з Іраком – країною із населенням понад 45 мільйонів осіб.
ЗМІ повідомляють, що на Ірак летіла 1 ракета. Через це на авіабазі Айн-аль-Асад в мухафазі Аль-Анбар, де дислокуються американські військові, активували систему ППО. Цей об'єкт розташований на заході Іраку.
Звідти до кордону з Іраном – понад 160 кілометрів.
Де розташований Ірак: дивіться на карті