Де розташований Іран, Ірак та Катар та яка між ними відстань, показує на карті 24 Канал.

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Де розташований Іран, Ірак та Катар

Іранські війська атакували американські військові бази після того, як США вдарила по ядерних об'єктах країни.

Іран – це держава у південно-західній Азії із населенням 83 мільйони осіб.

Де розташований Іран: показуємо на карті

Катар – держава у Західній Азії із населенням понад 2,6 мільйона осіб. Країна має один сухопутний кордон з Саудівською Аравією на півдні, а з інших боків омивається водами Перської затоки, яка й розділяє Катар з Іраном.

Між обома берегами – трохи більше 190 кілометрів.

У Катарі розташована американська авіабаза Аль-Удейд. Це одна з найбільших баз США у регіоні.

Там також дислокувався невеликий контингент Королівських військово-повітряних сил Великої Британії.

Де розташований Катар: дивіться на карті

Іран на заході межує з Іраком – країною із населенням понад 45 мільйонів осіб.

ЗМІ повідомляють, що на Ірак летіла 1 ракета. Через це на авіабазі Айн-аль-Асад в мухафазі Аль-Анбар, де дислокуються американські військові, активували систему ППО. Цей об'єкт розташований на заході Іраку.

Звідти до кордону з Іраном – понад 160 кілометрів.

Де розташований Ірак: дивіться на карті