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Що написав Трамп про удар Ірану по базах США

Трамп назвав відповідь Ірану дуже слабкою.

Було випущено 14 ракет: 13 було збито, а 1 була "звільнена", оскільки рухалася в безпечному напрямку. Я радий повідомити, що жоден американець не постраждав, і майже не було завдано жодної шкоди,

– написав президент США.

Що цікаво, в Ірані кажуть, буцімто запустили стільки ракет, скільки США по них раніше.