Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нові деталі атаки Ірану на Катар

Як повідомило виданню високопоставлене регіональне джерело, Іран завчасно повідомив про атаки на бази в Катарі. ЗМІ пишуть, що таке рішення пов'язане з бажання мінімізувати втрати.

У Катарі зазначили, що на американській військовій базі Аль-Удейд у Досі немає жертв після атаки Ірану. Мовляв, катарська ППО успішно перехопила цілі.

Ймовірно, Іран вдарив по пустому військовому об'єкту. CNN зазначає, що США перемістили звідти близько 40 літаків між 5 і 19 червня через загострення конфлікту.

Тегеран заявляє, що випустив стільки ж ракет, скільки і "кількість бомб", які США використали під час нападy.

New York Times з посиланням на джерела пише, що Дональд Трамп не планує відповідати на провальну атаку.