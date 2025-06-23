Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Победа Трампа или хитрая манипуляция Израиля: как удары США по Ирану открыли Ящик Пандоры

Новые детали атаки Ирана на Катар

Как сообщил изданию высокопоставленный региональный источник, Иран заблаговременно сообщил об атаках на базы в Катаре. СМИ пишут, что такое решение связано с желание минимизировать потери.

В Катаре отметили, что на американской военной базе Аль-Удейд в Дохе нет жертв после атаки Ирана. Мол, катарская ПВО успешно перехватила цели.

Вероятно, Иран ударил по пустому военному объекту. CNN отмечает, что США переместили оттуда около 40 самолетов между 5 и 19 июня из-за обострения конфликта.

Тегеран заявляет, что выпустил столько же ракет, сколько и "количество бомб", которые США использовали во время нападения.

New York Times со ссылкой на источники пишет, что Дональд Трамп не планирует отвечать на провальную атаку.