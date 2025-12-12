Экс-советник Трампа, советовавший Украине отказаться от Крыма, работает с "Лукойлом", Politico

Брайан Ланза, бывший старший советник Дональда Трампа, стал консультантом международного подразделения российской компании "Лукойл". Он и его фирма взаимодействуют с правительством США по продаже международных активов компании.

Ланза известен своей пророссийской позицией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, передает 24 Канал.

Смотрите также Представители США, Украины и ЕС встретятся, чтобы обсудить мирный план Трампа: СМИ назвали дату

Что известно о сотрудничестве?

По данным издания, бывший советник Трампа и его фирма Mercury Public Affairs взаимодействуют с правительством США по соглашению о продаже международных активов "Лукойла" и помогли компании продлить крайний срок для завершения этого процесса.

Сам Ланза отказался от комментариев, представители Mercury и "Лукойла" также не ответили на запросы СМИ.

Обратите внимание! Брайан Ланза работал над президентскими кампаниями действующего президента США, в частности 2024 года. В ноябре он заявлял, что администрация Трампа сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на возвращении территорий, оккупированных Россией.

В частности, он считал возвращение Крыма "нереалистичным" и отмечал, что это не является целью США. В то же время представитель Трампа уточнил, что Ланза "не говорит от имени" президента США.

Что сейчас происходит в мирных переговорах между США и Россией?