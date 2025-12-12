Ексрадник Трампа, що радив Україні відмовитися від Криму, працює з "Лукойлом", – Politico

Браян Ланза, колишній старший радник Дональда Трампа, став консультантом міжнародного підрозділу російської компанії "Лукойл". Він та його фірма взаємодіють з урядом США щодо продажу міжнародних активів компанії.

Ланза відомий своєю проросійською позицією. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, передає 24 Канал.

Дивіться також Представники США, України і ЄС зустрінуться, щоб обговорити мирний план Трампа: ЗМІ назвали дату

Що відомо про співпрацю?

За даними видання, колишній радник Трампа та його фірма Mercury Public Affairs взаємодіють з урядом США щодо угоди про продаж міжнародних активів "Лукойлу" та допомогли компанії продовжити крайній термін завершення цього процесу.

Сам Ланза відмовився від коментарів, речники Mercury та "Лукойлу" також не відповіли на запити ЗМІ.

Зверніть увагу! Браян Ланза працював над президентськими кампаніями чинного президента США, зокрема 2024 року. У листопаді він заявляв, що адміністрація Трампа зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на поверненні територій, окупованих Росією.

Зокрема, він вважав повернення Криму нереалістичним і зазначав, що це не є метою США. Водночас речник Трампа уточнив, що Ланза не говорить від імені президента США.

Що наразі відбувається в мирних переговорах між США та Росією?